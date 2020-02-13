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Погоня в Харькове: стрелявший полицейский задержан, прокуратура рассказала подробности
Харьковский патрульный полицейский, который во время преследования ранил мужчину, задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, осуществляющей процессуальное руководство в уголовном производстве, дело завели по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
В прокуратуре напомнили, что ночью 13 февраля патрульным сообщили о мужчинах, которые пили спиртное и намеревались куда-то ехать на Subaru Forester. Когда правоохранители подъехали по вызову, то водитель Subaru Foreste не отреагировал на требования остановиться и попытался скрыться от патрульных.
«Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на Skoda Rapid автомобиля Subaru Forester, служебный автомобиль застрял в поле возле села Хроли Харьковского района», — сообщили в прокуратуре и добавили, что старший лейтенант полиции три раза выстрелил в сторону беглецов, чтобы остановить Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия.
В результате стрельбы был ранен пассажир авто-беглеца, которого водитель отвез в 25-ю больницу Харькова.
Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», раненый полицейским мужчина перенес операцию. У него были зафиксированы огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. Раненый находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..