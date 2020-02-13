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Укрепившийся доллар снова упал: сколько теперь стоит валюта США и ЕС
В четверг, 13 февраля, закрытие межбанка охарактеризовалось снижением котировок доллара и евро после утреннего роста. Об этом сообщает LIGA.net.
Торги по доллару США на межбанке открылись котировками 24,54/24,57, а к закрытию кур составил 24,44/24,46.
Минимальные котировки покупки доллара с момента открытия — 24,44, а максимальные — 24,555. По продажам минимальные котировки — 24,46, максимальные — 24,575.
Торги по евро, начавшись с 26,6921/26,7223, к закрытию составили 26,5296/26,5513.
Как сообщалось ранее эксперты «ФАКТОВ» прогнозируют, что падение доллара и евро по отношению к гривне может продолжиться, и уже скоро стоимость американской валюты будет ниже, чем 24 грн. На это влияют также изменения правил купли-продажи валюты, которые внес Национальный банк Украины.
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