Украина

Штепе снова не избрали меру пресечения: свидетели обвинения заявляют об угрозах

Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес на 27 февраля рассмотрение дела бывшего мэра Славянска, скандальной Нели Штепы

В комментарии Укринформу адвокат Штепы Александр Шадрин сообщил, что причиной переноса стала неявка двух свидетелей обвинения.

Суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения, которая не определена с 2018 года, а свидетели обвинения (среди них — заместитель самопровозглашенного в 2014 году «мэра» Славянска) заявили об угрозах со стороны подозреваемой.

Таким образом, прокуроры настаивали на круглосуточном домашнем аресте Штепы, а защита — на том, что обвинение не обосновано, а риски отсутствуют.

Сама Штепа прибыла на заседание суда из Славянска.

Напомним, Штепу задержали после освобождения Славянска и поместили в СИЗО, где она находилась до 20 сентября 2017 года. Затем меру пресечения изменили на домашний арест. «Необоснованное» пребывание в СИЗО адвокаты Штепы обжаловали в Европейском суде по правам человека и тот обязал Украину выплатить ей компенсацию в 3600 евро.

На процессе в Украине женщина объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, а в плену ее били.

В январе 2020 года Штепу заметили в одном из супермаркетов Киева, откуда ей пришлось спасаться бегством.



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