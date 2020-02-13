Украинки Ливач и Винник завоевали «серебро» ЧЕ по борьбе

Спорт

В четверг, 13 февраля, на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в столице Италии Риме, копилка сборной Украины пополнилась тремя медалями.

Следом за борцом греко-римского стиля Семеном Новиковым, который завоевал «золото» в категории до 87 кг, а также Ленуром Темировым (до 63 кг) и Николаем Кучмием (до 130 кг), ставших бронзовыми призерами, первые награды завоевали наши девушки вольного стиля.

Оксана Ливач (на фото в заголовке) в категории до 50 кг встречалась в финале с болгаркой Мигленой Селишкой. В прошлом году на континентальном первенстве верх взяла наша соотечественница, а на этот раз сопернице в напряженной схватке удалось взять реванш — 5:3.

Соломия Винник в решающей схватке в категории до 55 кг сразилась с опытной россиянкой Ольгой Хорошевцевой. К сожалению, что-либо противопоставить сопернице украинка не смогла — 0:10 в пользу Хорошевцевой.

Наконец, Ангелина Лысак (до 59 кг) в утешительном финале за «бронзу» одолела немку Лауру Мертенс — 6:0.

Отметим, что в пятницу, 14 февраля, еще пять украинок могут выиграть медали — Алина Акобия (до 57 кг) и Юлия Ткач (до 62 кг) будут бороться за «золото», а Ирина Гусяк (до 53 кг), Ирина Коляденко (до 65 кг) и Алина Стадник (до 72 кг) попробуют завоевать «бронзу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский борец Хасан Закардиев затеял массовую драку на турнире в Турции.

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