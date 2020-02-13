Мир

США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий: чем они занимаются

США ввели санкций против трех российских предприятий ВПК, которые нарушили режим нераспространения оружия массового уничтожения. Напомним, ранее под санкции попала компания-оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Как сообщают росСМИ, с 3 февраля ограничения действуют в отношении ВПК «НПО Машиностроения» — это крупнейший в России разработчик боевых ракетных комплексов, в т. ч. крылатых и баллистических ракет. НПО является также разработчиком ракет гиперзвуковых ракет «Циркон» — одного из шести видов новейшего оружия, которые президент РФ Владимир Путин представил публике в 2018 году.

Кроме того, в санкционные списки попало Кумертауское авиационное производственное предприятие, ремонтирующее вертолеты Ка-266, а также тульское «Конструкторское бюро приборостроения», которое производит высокоточное оружие и системы ПВО, в т. ч. комплексы «Панцирь-С1».

Напомним, введение санкций против России предусмотрено военным бюджетом США на 2020 финансовый год. Санкции привели к заморозке проекта «Северный поток-2».

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