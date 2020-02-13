- 21:58 Зеленский в Омане мог встречаться с секретарем Совбеза России Патрушевым, — расследование СМИ
- 21:33 В День святого Валентина в Киеве проведут «кровавую» акцию для влюбленных
- 21:33 "Слуги народа" заподозрили, что коронавирус — это выдумка маркетологов
- 20:52 США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий: чем они занимаются
- 20:34 Украинки Ливач и Винник завоевали «серебро» ЧЕ по борьбе
- 20:26 За нарушение карантина — расстрел: стало известно, как в КНДР борются с коронавирусом
- 20:05 Комедии и мелодрамы: лучшие фильмы на День всех влюбленных
- 19:59 Земля оказалась под влиянием одной из самых грозных планет: что советуют астрологи
- 19:58 Спецоперация в аэропорту Херсона: СБУ обезвредила таможенников, обложивших «данью» предпринимателей
- 19:53 Штепе снова не избрали меру пресечения: свидетели обвинения заявляют об угрозах
- 19:36 На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь
- 19:29 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий: чем они занимаются
США ввели санкций против трех российских предприятий ВПК, которые нарушили режим нераспространения оружия массового уничтожения. Напомним, ранее под санкции попала компания-оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.
Как сообщают росСМИ, с 3 февраля ограничения действуют в отношении ВПК «НПО Машиностроения» — это крупнейший в России разработчик боевых ракетных комплексов,
Кроме того, в санкционные списки попало Кумертауское авиационное производственное предприятие, ремонтирующее вертолеты Ка-266, а также тульское «Конструкторское бюро приборостроения», которое производит высокоточное оружие и системы ПВО,
Напомним, введение санкций против России предусмотрено военным бюджетом США на 2020 финансовый год. Санкции привели к заморозке проекта «Северный поток-2».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?