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США ввели санкции против российской компании — оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым

21:40 29 января 2020 127
Поезд в Крым
Инф. «ФАКТОВ»

Российскую компанию «Гранд сервис экспресс», которая стала оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, внесли в санкционные списки США. Об этом сообщили в Telegram-ресурсе Раньше всех. Ну почти.

Кроме того, США вслед за ЕС ввели санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

Официально «Гранд Сервис Экспресс» специализируется на железнодорожных перевозках повышенной комфортности и до запуска поездов в Крым по незаконно построенному Керченскому мосту работала на одном из самых популярных в России маршрутов Москва — Санкт-Петербург, сообщил ресурс Крым.Реалии.

Напомним, 23 декабря российские оккупационные власти с помпой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту невзирая на предупреждения экспертов об опасности серьезных нагрузок на опоры конструкции.

Однако уже с 17 января 2020 года перевозчик пересмотрел график курсирования поездов из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь. После этого в сети решили, что причиной изменения в расписании движения стала ненадежность конструкции моста.

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