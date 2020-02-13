- 21:58 Зеленский в Омане мог встречаться с секретарем Совбеза России Патрушевым, — расследование СМИ
- 21:33 В День святого Валентина в Киеве проведут «кровавую» акцию для влюбленных
- 21:33 "Слуги народа" заподозрили, что коронавирус — это выдумка маркетологов
- 20:52 США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий: чем они занимаются
- 20:34 Украинки Ливач и Винник завоевали «серебро» ЧЕ по борьбе
- 20:26 За нарушение карантина — расстрел: стало известно, как в КНДР борются с коронавирусом
- 20:05 Комедии и мелодрамы: лучшие фильмы на День всех влюбленных
- 19:59 Земля оказалась под влиянием одной из самых грозных планет: что советуют астрологи
- 19:58 Спецоперация в аэропорту Херсона: СБУ обезвредила таможенников, обложивших «данью» предпринимателей
- 19:53 Штепе снова не избрали меру пресечения: свидетели обвинения заявляют об угрозах
- 19:36 На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь
- 19:29 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
"Слуги народа" заподозрили, что коронавирус — это выдумка маркетологов
Как минимум 50% депутатов Рады от партии «Слуга народа» считают коронавирус 2019-nCoV выдумкой маркетологов, нанятых производителями медицинских масок. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк
Она также призналась, что также относится к «коронавирус-скептикам», однако все же запаслась 10 респираторами по 150 гривен.
«В нашей фракции депутаты разделились на два лагеря: одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок», — пояснила депутат.
При этом она выразила сомнение в том, что украинские больницы обеспечены средствами противодействия коронавирусу, который по состоянию на 13 февраля убил уже 1369 человек в мире.
Тем временем стало известно, что только в Украине спрос на медицинские маски за последние три недели вырос в 50 раз, а цены на них поднялись вдвое.
Напомним, в сеть попало оптимистичное видео из охваченного коронавирусом Китая, где медики станцевали для больных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?