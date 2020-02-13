"Слуги народа" заподозрили, что коронавирус — это выдумка маркетологов

Украина

Как минимум 50% депутатов Рады от партии «Слуга народа» считают коронавирус 2019-nCoV выдумкой маркетологов, нанятых производителями медицинских масок. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк

Она также призналась, что также относится к «коронавирус-скептикам», однако все же запаслась 10 респираторами по 150 гривен.

«В нашей фракции депутаты разделились на два лагеря: одни считают, что коронавирус — это действительно угроза, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок», — пояснила депутат.

При этом она выразила сомнение в том, что украинские больницы обеспечены средствами противодействия коронавирусу, который по состоянию на 13 февраля убил уже 1369 человек в мире.

Тем временем стало известно, что только в Украине спрос на медицинские маски за последние три недели вырос в 50 раз, а цены на них поднялись вдвое.

Напомним, в сеть попало оптимистичное видео из охваченного коронавирусом Китая, где медики станцевали для больных.

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