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В Киеве столкнулись Audi и маршрутка, в числе пострадавших — беременная женщина
Вечером в четверг, 13 февраля, около половины десятого вечера в Киеве на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки произошло серьезное ДТП: легковушка Audi столкнулась с маршуртным автобусом «Богдан», курсирующим по маршруту 587. Ранее сообщалось о двойном ДТП на мосту возле метро Нивки в столице, в котором пострадали водители и пассажиры.
О столкновении сообщает ресурс «Киев оперативный».
На текущий момент известно, что в результате аварии серьезно травмированы 4 человека, среди которых и беременная женщина, которая находилась в Audi.
«Пока следователи полиции устанавливают причины аварии, невооруженным глазом видно, что у Audi повреждения задней части, а в маршрутки — передней», — говорится в сообщении.
Водитель маршрутки уверяет, что такие повреждения автомобили получили вследствие того, что Audi выехал на встречную полосу, чтобы объехать трамвай, где выходили люди. Затем водитель Audi увидел маршрутку и начал крутить руль, от чего его занесло задней частью в маршрутку.
Движение трамваев пока заблокировано — людям приходится идти пешком.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП с украинцами в России, в котором погибли восемь человек.
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