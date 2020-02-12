- 06:59 ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.12 февраля 2020
- 06:55 В 2020 году: названа новая дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"
- 06:27 Банковская тайна уже не тайна: кто может проверить и арестовать счета украинцев
- 06:26 Двойное ДТП на мосту взоле метро Нивки в Киеве: пострадали водители и пассажиры
- 05:42 "Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях за ручку с красивой любовницей отца
- 05:19 Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1113
- 04:45 Очень хотел учиться в Польше: парень ради учебы за границей лишил через суд отца родительских прав
- 03:50 Больше не "вялый стручок": медики разработали необычный метод лечения импотенции
- 03:07 Молния ударила в пассажирский авиалайнер в небе над Британией
- 02:35 Обострение ситуации: боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске
- 02:10 Без теплых слов не остался: стало известно, как Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с получением «Оскара»
- 01:42 "Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
Двойное ДТП на мосту взоле метро Нивки в Киеве: пострадали водители и пассажиры
Вторник, 11 февраля, оказался в столице «богатым» на ДТП: если с утра на Житомирской трассе легковушка таранила пешеходный мост, то ближе к получи, уже в городской черте, остановилось движение по мосту возле станции метро Нивки.
Причиной стали два — с интервалом в несколько минут — наезда на отбойник.
Корреспонденту нашего издания удалось на месте события узнать предварительные причины произошедшего. Так, сначала «отличился» водитель Volvo: он двигался по проспекту Победы в сторону центра, но «промахнулся» при заезде на мост.
Машина правой стороной задела начало отбойника, в результате чего часть кузова и колесо остались на месте наезда. Сам автомобиль проехал вперед еще добрую сотню метров, затем его развернуло в противоположную сторону, и лишь после этого машина прекратила передвижение.
Рулевого Volvo госпитализировали. По словам очевидцев, есть подозрение, что он употреблял спиртное. Впрочем, своей вердикт обязательно должны вынести медики.
По стечению обстоятельств, после столкновения в сторону метро Святошин двигалась карета скорой помощи. Она остановилась, и медики не мешкая бросились оказывать помощь водителю Volvo.
А двигавшийся в том же направлении водитель Lanos, видимо, поздно заметил скорую. Избегая наезда, он резко взял руль вправо и оказался в отбойнике.
Как сам водитель «Ланоса», так и его пассажир были госпитализированы.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП в столичном регионе: в селе Пролески Бориспольского района грузовик разорвал легковушку.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?