Происшествия

Двойное ДТП на мосту взоле метро Нивки в Киеве: пострадали водители и пассажиры

Вторник, 11 февраля, оказался в столице «богатым» на ДТП: если с утра на Житомирской трассе легковушка таранила пешеходный мост, то ближе к получи, уже в городской черте, остановилось движение по мосту возле станции метро Нивки.

Причиной стали два — с интервалом в несколько минут — наезда на отбойник.

Корреспонденту нашего издания удалось на месте события узнать предварительные причины произошедшего. Так, сначала «отличился» водитель Volvo: он двигался по проспекту Победы в сторону центра, но «промахнулся» при заезде на мост.

Машина правой стороной задела начало отбойника, в результате чего часть кузова и колесо остались на месте наезда. Сам автомобиль проехал вперед еще добрую сотню метров, затем его развернуло в противоположную сторону, и лишь после этого машина прекратила передвижение.

Рулевого Volvo госпитализировали. По словам очевидцев, есть подозрение, что он употреблял спиртное. Впрочем, своей вердикт обязательно должны вынести медики.

По стечению обстоятельств, после столкновения в сторону метро Святошин двигалась карета скорой помощи. Она остановилась, и медики не мешкая бросились оказывать помощь водителю Volvo.

А двигавшийся в том же направлении водитель Lanos, видимо, поздно заметил скорую. Избегая наезда, он резко взял руль вправо и оказался в отбойнике.

Как сам водитель «Ланоса», так и его пассажир были госпитализированы.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП в столичном регионе: в селе Пролески Бориспольского района грузовик разорвал легковушку.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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