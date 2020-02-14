Происшествия

Таран маршрутки на Кириловской: появились эксклюзивные фото с места аварии

Появились новые подробности ДТП, которое произошло 13 февраля, около половины десятого вечера в Киеве на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки, где легковушка Audi столкнулась с аавтобусом «Богдан», курсирующим по маршруту 587.

Корреспондент нашего издания побывал на месте инцидента и выяснил новые детали ДТП.

Правоохранителями предварительно установлено, что 29-летний водитель Audi двигался в сторону стадиона «Спартак» и, видимо, очень торопился, поскольку начал обгонять трамвай по встречной.

И хотя дорога была сухой, Audi потеряла управление, ее начало крутить, и машина задней частью врезалась в маршрутку.

В результате ДТП пострадало пять человек: водитель Audi, его беременная пассажирка 22 лет и три пассажира маршрутного автобуса.

На несколько часов было парализовано движение трамваев.

Установлено также, что водитель Audi был нетрезв: в (приблизительно 1,5 промилле).

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о двойном ДТП на мосту возле метро Нивки в столице, в котором пострадали водители и пассажиры.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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