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Таран маршрутки на Кириловской: появились эксклюзивные фото с места аварии
Появились новые подробности ДТП, которое произошло 13 февраля, около половины десятого вечера в Киеве на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки, где легковушка Audi столкнулась с аавтобусом «Богдан», курсирующим по маршруту 587.
Корреспондент нашего издания побывал на месте инцидента и выяснил новые детали ДТП.
Правоохранителями предварительно установлено, что 29-летний водитель Audi двигался в сторону стадиона «Спартак» и, видимо, очень торопился, поскольку начал обгонять трамвай по встречной.
И хотя дорога была сухой, Audi потеряла управление, ее начало крутить, и машина задней частью врезалась в маршрутку.
В результате ДТП пострадало пять человек: водитель Audi, его беременная пассажирка 22 лет и три пассажира маршрутного автобуса.
На несколько часов было парализовано движение трамваев.
Установлено также, что водитель Audi был нетрезв: в (приблизительно 1,5 промилле).
Начато расследование.
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Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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