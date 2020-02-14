Заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты: в ВОЗ сделали страшный прогноз

Мир

Заразиться коронавирусом COVID-19, который в партии «Слуга народа» считают выдумкой маркетологов, могут при неблагоприятном сценарии до двух третей населения мира.

Такое мнение высказал советник при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, передает Bloomberg.

Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, считает эксперт.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли, сказал Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики в Китае заявили, что нашли эффективный способ лечения коронавируса.

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