- 05:26 Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1488
- 04:58 Страшная находка: на даче прокурора нашли закопанный труп его жены
- 04:42 Заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты: в ВОЗ сделали страшный прогноз
- 04:25 Секс-рабыня с 18 лет: женщина провела 31 год в заточении, подвергаясь издевательствам негодяя
- 03:24 "Чистим Украину от грязи": Зеленский провел встречу с представителями бизнеса
- 02:55 "Самая сексуальная мамочка на планете": 43-летнюю американку часто путают с ее дочерью
- 02:21 Таран маршрутки на Кириловской: появились эксклюзивные фото с места аварии
- 01:55 "Шуточки" на уровне начальной школы: в Ровно на тротуаре разбросали фальшивые доллары
- 01:17 Суд продлил домашний арест Грымчаку
- 00:46 "Попарилась с Аришей в бане": Волочкова выложила фото в очень тесном бикини
- 00:33 День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс
- 00:32 Врачи в Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Секс-рабыня с 18 лет: женщина провела 31 год в заточении, подвергаясь издевательствам негодяя
В Венесуэле произошел случай, который шокировал многих жителей страны: в отличие от распространенного мнения о том, что рабство умерло в позапрошлом веке, оказалось, что его пережитки наблюдаются даже в наши дни.
Об одном из таких жутких инцидентов рассказывает британская Mirror.
Издание пишет, что более 30 лет назад тогда еще 18-летняя девушка попала в лапы негодяя Матиаса Салазара, который держал ее взаперти в тесной квартире, используя для сексуальных утех.
Манипуляциями злоумышленник заставил жертву покинуть родительский дом и с тех пор издевался над ней. В квартире, где несчастная проживала, было всего три смены одежды, а также стояли старый телевизор и вентилятор.
24 января женщина, которой исполнилось 49 лет, смогла убежать из своей тюрьмы и обратилась к местным властям. По ее заявлению в квартиру, где она провела 31 год в заточении, нагрянули прокуроры.
После этого 56-летний негодяй был заключен под стражу и сейчас ожидает суда. При этом защита Салазара утверждает, что его оговорили, и он стал жертвой «охоты на ведьм».
Примечательно, что соседи даже не подозревали, что в доме находится секс-рабыня.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Германии мужчина создал что-то вроде секс-секты, в которую вовлекал молодых женщин, интересовавшихся готической литературой и традициями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..