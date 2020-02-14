Мир

Секс-рабыня с 18 лет: женщина провела 31 год в заточении, подвергаясь издевательствам негодяя

В Венесуэле произошел случай, который шокировал многих жителей страны: в отличие от распространенного мнения о том, что рабство умерло в позапрошлом веке, оказалось, что его пережитки наблюдаются даже в наши дни.

Об одном из таких жутких инцидентов рассказывает британская Mirror.

Издание пишет, что более 30 лет назад тогда еще 18-летняя девушка попала в лапы негодяя Матиаса Салазара, который держал ее взаперти в тесной квартире, используя для сексуальных утех.

Манипуляциями злоумышленник заставил жертву покинуть родительский дом и с тех пор издевался над ней. В квартире, где несчастная проживала, было всего три смены одежды, а также стояли старый телевизор и вентилятор.

24 января женщина, которой исполнилось 49 лет, смогла убежать из своей тюрьмы и обратилась к местным властям. По ее заявлению в квартиру, где она провела 31 год в заточении, нагрянули прокуроры.

После этого 56-летний негодяй был заключен под стражу и сейчас ожидает суда. При этом защита Салазара утверждает, что его оговорили, и он стал жертвой «охоты на ведьм».

Примечательно, что соседи даже не подозревали, что в доме находится секс-рабыня.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Германии мужчина создал что-то вроде секс-секты, в которую вовлекал молодых женщин, интересовавшихся готической литературой и традициями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter