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"Копия Танюши времен знакомства с Абдуловым": Валюхе Будько нашли достойную молодую "замену"
Седьмой сезон сериала «Сваты», съемки которого продолжаются в Беларуси, обещает раскрыть главных персонажей сериала с новой стороны. У зрителей появится возможность посмотреть на Валюху и Ивана Бутько в молодости.
Правильный подбор актеров, в таком случае, — ключевой залог успеха. И если с Федором Добронравовым все было сравнительно легко — его героя в молодости сыграет старший сын Виктор, то ситуация с выбором актрисы на роль молодой Валентины оказалась намного сложнее, пишет Ruftv.
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Режиссёрам пришлось несладко из-за того, что Татьяна Кравченко настолько живая и харизматичная, что найти ей должную замену оказалось не так-то просто.
Но, похоже, это им удалось.
«Если сравнить архивные снимки молодой Кравченко во времена работы с Абдуловым в «Ленкоме» с фотографией актрисы Дарьи Рыбак, плюс грим и подходящий парик, то, надо признать, 30-летняя Даша стала точной копией Кравченко из «Сватов», — пишет автор статьи.
Единственное весомое отличие — это горящие глаза Татьяны Кравченко, которые давно стали «визитной карточкой» актрисы.
В то же время можно допустить, что когда Дарья окунется в атмосферу сериала, то сможет полностью воплотиться в образ Валюхи и станет ее достойной «преемницей» в ситкоме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «Сваты» вернулась Анна Кошмал и активно приступила к съемкам.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.