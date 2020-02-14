"Копия Танюши времен знакомства с Абдуловым": Валюхе Будько нашли достойную молодую "замену"

Шоу-бизнес

Седьмой сезон сериала «Сваты», съемки которого продолжаются в Беларуси, обещает раскрыть главных персонажей сериала с новой стороны. У зрителей появится возможность посмотреть на Валюху и Ивана Бутько в молодости.

Правильный подбор актеров, в таком случае, — ключевой залог успеха. И если с Федором Добронравовым все было сравнительно легко — его героя в молодости сыграет старший сын Виктор, то ситуация с выбором актрисы на роль молодой Валентины оказалась намного сложнее, пишет Ruftv.

Режиссёрам пришлось несладко из-за того, что Татьяна Кравченко настолько живая и харизматичная, что найти ей должную замену оказалось не так-то просто.

Но, похоже, это им удалось.

«Если сравнить архивные снимки молодой Кравченко во времена работы с Абдуловым в «Ленкоме» с фотографией актрисы Дарьи Рыбак, плюс грим и подходящий парик, то, надо признать, 30-летняя Даша стала точной копией Кравченко из «Сватов», — пишет автор статьи.

Единственное весомое отличие — это горящие глаза Татьяны Кравченко, которые давно стали «визитной карточкой» актрисы.

В то же время можно допустить, что когда Дарья окунется в атмосферу сериала, то сможет полностью воплотиться в образ Валюхи и станет ее достойной «преемницей» в ситкоме.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «Сваты» вернулась Анна Кошмал и активно приступила к съемкам.

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