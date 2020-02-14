Это война: Виктория Бекхэм и Стелла Маккартни поссорились из-за няни (фото)

Шоу-бизнес

Британские дизайнеры и светские львицы Виктория Бекхэм и Стелла Маккартни серьезно поссорились и объявили друг другу войну. Как пишет издание The Sun, дочь легендарного «битла» Пола Маккартни пришла в ярость, когда узнала, что жена Дэвида Бекхэхма переманила к себе няню ее детей.

Как сообщает инсайдер, Виктория, у которой имеется четверо детей (двое из них уже практически взрослые), узнала, что у Стеллы (которая также воспитывает четырех отпрысков) работает няня, которую считают лучшей в Лондоне. Она раздобыла телефонный номер женщины и предложила ей роскошные условия, чтобы она согласилась сменить работодателя. Стало также известно, что Бекхэм пыталась переманить к себе еще и одного из ключевых членов фэшн-команды Маккартни.

Когда Стелла узнала об этом, она пришла в ярость. И тут же отозвала свое приглашение на семейную вечеринку, которую должна была посетить семья Бекхэмов. Виктория послала подруге письмо с извинениями по электронной почте. И попросила, чтобы их личная ссора не повлияла на дружбу между семьями: восьмилетняя дочь Бекхэмов Харпер очень близка с девятилетней дочкой Стеллы Рейли.

Но это не помогло. Обе модельерши уже отписались друг от друга в соцсетях.

Это уже не первая ссора между дамами. В 2017 году Стеллу разгневало то, что Бекхэмы опубликовали в интернете фотографии Рейли — без согласия ее родителей. Снимки были сделаны на вечеринке в честь дня рождения Харпер, который отмечали в Букингемском дворце.

Ранее, кстати, Виктория поссорилась также с Меган Маркл. Герцогиня Сассекская обвинила миссис Бекхэм, которая помогала ей обустраиваться Лондоне, в том, что она слила прессе ее секреты красоты. Меган пожаловалась мужу. Принц Гарри имел серьезный разговор с Дэвидом Бекхэмом. Позже, правда, оказалось, что источником утечки информации стала одна из сотрудниц косметического салона, который посещали Меган и Виктория.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Бекхэмов Харпер сама разработала дизайн своего платья для обряда крещения.

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