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По стопам мамы: восьмилетняя дочь Бекхэмов сама разработала дизайн своего платья для обряда крещения (фото)
Бывшая участница группы Spice Girls, а ныне модный британский дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что ее восьмилетняя дочь Харпер пошла по маминым стопам. Как сообщает издание Hello!, девочка сама разработала дизайн своего платья для обряда крещения. Заказанный ею наряд сшили в ателье Bon Point в Париже. Харпер также сама выбрала ткань — ей предложили три варианта на выбор.
Ранее Виктория сообщала в соцсетях, что Харпер создает наряды для своих кукол.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях Дэвид и Виктория Бекхэм 21 декабря крестили своих младших детей — Харпер и 14-летнего Круза, пригласив в крестные своих друзей-знаменитостей.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...