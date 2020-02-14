Украина

Кто такой Сергей Патрушев и почему его возможная встреча с Зеленским — это важно

Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, как утверждают журналисты «Схеми: коррупция в деталях», состоявшаяся в Омане в первых числах января 2020 года, важна тем, что российский высокопоставленный чиновник входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина и является, по сути, его «правой рукой».

Как утверждал ранее экс-советник хозяина Кремля Андрей Илларионов, Патрушев не просто высокопоставленный чиновник — он является одним из «соправителей» России — в круг близких к Путину людей также входят директор ФСБ Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

О Патрушеве известно, что он долгое время руководил ФСБ — с 1999 по 2008 год, сменив на этом посту Владимира Путина. После Революции достоинства он называл события в Украине «переворотом» и заявлял, что если бы не это, то «ничего бы не было в Крыму и на востоке Украины».

Еще он известен тем, что в 2016 году судья Высокого суда Британии в ходе объявления результатов общественного дознания по делу убитого в Лондоне Александра Литвиненко заявил, что к операции по ликвидации бывшего офицера российской спецслужбы может быть причастен Патрушев, вместе с Путиным «лично одобрившие» операцию ликвидации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что информация журналистов о встрече Зеленского и Патрушева в Омане «ложь от начала и до конца».

Визит Зеленского в Оман, куда, по информации Офиса президента, тот летал за свой счет, до сих пор мало комментируют официальные лица, однако интерес к этой теме меньше не становится. Так, недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что ведомство получило много запросов о визите, обещая рассказать все «в свое время».

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