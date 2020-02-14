- 11:29 Смертельное ДТП с украинцами в России: стало известно, кто выжил
- 11:17 Е-паспорт гражданина Украины: как он будет выглядеть
- 11:16 «Любовью нужно заниматься каждый день»: Олег Винник рассказал, как отмечает День святого Валентина
- 11:03 Загадочное безглазое существо нашли на пляже в Мексике
- 10:32 Станет жарче и суше: как изменится погода в Украине
- 10:28 Михаил Поплавский и Олег Винник впечатлили размахом премии “Українська пісня року”
- 10:24 В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото
- 10:16 «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси): онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 10:08 Украинцев вывезут из Уханя: названа новая дата
- 09:56 Выбросили в снег: российские медики поразили жестоким отношением к инвалиду
- 09:51 Женщина, которую укусила бешеная собака, получит компенсацию
- 09:51 Трамп неожиданно подтвердил, что отправлял Джулиани в Украину за компроматом на Байдена
Станет жарче и суше: как изменится погода в Украине
Сильных морозов в холодный сезон 2020 года не будет, а количество теплых зим в Украине будет увеличиваться.
Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская.
«Зимняя погода (это когда температура стабильно держится ниже нуля) в нынешнем сезоне продлилась меньше двух недель», — отметила она и добавила: «В отдельные годы зимы будут морозными и снежными. Другое дело, что количество теплых зим будет увеличиваться».
По прогнозам Светланы Краковской, количество осадков в стране останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон. «Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины», — добавила она.
При этом, по словам метеоролога, все идет к тому, что начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет.
Полный текст интервью Светланы Краковской о том, как изменяется климат в Украине и мире, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.