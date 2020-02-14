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Украина

Станет жарче и суше: как изменится погода в Украине

10:32 14 февраля 2020 476
Солнечная зимняя погода
Инф. «ФАКТОВ»

Сильных морозов в холодный сезон 2020 года не будет, а количество теплых зим в Украине будет увеличиваться.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская.

«Зимняя погода (это когда температура стабильно держится ниже нуля) в нынешнем сезоне продлилась меньше двух недель», — отметила она и добавила: «В отдельные годы зимы будут морозными и снежными. Другое дело, что количество теплых зим будет увеличиваться».

По прогнозам Светланы Краковской, количество осадков в стране останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон. «Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины», — добавила она.

При этом, по словам метеоролога, все идет к тому, что начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет.

Полный текст интервью Светланы Краковской о том, как изменяется климат в Украине и мире, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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