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Зимы в некоторых областях Украины не будет уже к середине столетия, — ученый-метеоролог

— Согласно долгосрочным прогнозам, сильных морозов в нынешний холодный сезон в Украине уже не предвидится, — говорит член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская. — Таким образом, зимняя погода (это когда температура стабильно держится ниже нуля) в нынешнем сезоне продлилась меньше двух недель. Напомню, зима фактически началась 21 ноября, однако уже через неделю отступила, и на два с лишним месяца установилась осенняя бесснежная погода с небольшими плюсовыми температурами. В начале февраля зима наконец вновь заявила о себе, но лишь на несколько дней. Читайте также: Будет еще теплее: метеорологи рассказали о погоде на ближайшие пять лет

«Молодые деревья забирают из атмосферы гораздо больше углекислого газа, чем взрослые»

— Почему нынешняя зима выдалась аномально теплой?

— Одна из важных причин этого — стабильность гигантского циркумполярного (от слова circle — круг) вихря, вращающегося в полярных широтах, который с большой скоростью движется вокруг полярного круга и не выпускает холод с Северного полюса. Когда он в каких-то местах изгибается, происходит заток холода в Европу (в том числе в Украину) или Северную Америку. Нынешней зимой циркумполярный вихрь оставался на редкость стабильным, поэтому заносов холода не было. Это для атмосферных процессов последних лет не очень типично.

Любопытно, что во время минувших необычно теплых декабря и января над Украиной была зона высокого атмосферного давления. Обычно при таком давлении небо ясное, стоят морозы. Но на этот раз ничего подобного не наблюдалось: дни были теплые, облачные, часто после ночи по утрам висел густой туман.

— Из-за изменений климата теперь все зимы в Украине будут теплыми?

— Нет. В отдельные годы они будут морозными и снежными. Другое дело, что количество теплых зим станет увеличиваться.

Светлана Краковская входит в межправительственную группу экспертов по вопросам изменения климата. Фото со страницы Светланы КРАКОВСКОЙ в Facebook

— Как еще глобальное потепление отразится в Украине?

— Количество осадков в стране останется примерно на нынешнем уровне. Но основная их часть будет выпадать в холодный сезон. Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины. Потому для этого региона особенно важно внедрение технологий точечного орошения, которые позволяют обходиться относительно небольшими объемами воды для полива. Кстати, задача адаптации к изменениям климата выдвигается на передний план во всех станах мира.

В метеорологической науке существует понятие «климатическая зима». Это когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Все идет к тому, что, начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет.

Я являюсь вместе с двумя коллегами автором исследования о том, что произойдет с украинскими лесами до конца нынешнего столетия. Мы пришли к выводу, что лесная зона отодвинется на север в Белоруссию, во многих регионах нашей страны (кроме разве что Карпат) сосны станут редкостью.

И все же последствия глобального потепления сказываются на нашей стране еще не очень сильно — главным образом, благодаря ее географическому положению. Так, в Украине температура летом не поднимается до 40—50 градусов, как это в последние годы бывает в странах Западной Европы. У нас относительно редки разрушительные стихийные явления — ураганы, смерчи, затяжные ливневые дожди.

Кстати, в недалеком будущем территория стран Ближнего Востока может превратиться в выжженную пустыню. Если это произойдет, Украина столкнется с проблемой мигрантов — миллионы людей из густонаселенных стан этого региона захотят переселиться к нам.

«Критически важно не допустить, чтобы рост средней температуры на планете к концу столетия превысил полтора градуса»

— Климатические изменения принесут какую-либо пользу Украине?

— Пожалуй, да. В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление.

— В каких регионах планеты глобальное потепление сказывается больше всего?

— В полярных широтах, прежде всего в Арктике. Как один из результатов, летом в этом регионе тает больше льдов, чем в минувшие десятилетия. Льды отражают солнечные лучи и тем самым препятствуют перегреву планеты. Если продолжится их интенсивное таяние, то, во-первых, больше солнечного тепла будет поглощаться океанами и нагревать атмосферу, во-вторых, станет интенсивно расти уровень Мирового океана. А значит, часть суши будет затоплена.

Кстати, уже появились так называемые климатические беженцы. Это, в частности, жители некоторых небольших островов, которым пришлось покинуть обжитую территорию из-за ее подтопления. В будущем из-за роста уровня океанов пострадают города и села, расположенные на побережье.

В связи с интенсивным потеплением в Арктике может возникнуть еще одна очень серьезная проблема: если среднегодовая температура в этом регионе планеты вырастет на несколько градусов, начнет таять вечная мерзлота, которая пока удерживает колоссальные объемы газа метана. В плане изменений климата он в 30 раз опаснее, чем СО2.

— В прошлом году власти Австралии заявили, что высадят миллиард деревьев, чтобы спасти климат на Земле. Такого рода меры способны остановить глобальное потепление?

— Высадка деревьев, безусловно, внесет весомую лепту в уменьшение в атмосфере доли углекислого газа, однако только этой мерой проблему изменения климата не решить. Нужно делать все возможное и невозможное, чтобы хотя бы не наращивать объемы выбросов парниковых газов.

В связи с озеленением следует сказать, что молодые деревья поглощают гораздо больше СО2, чем взрослые. Ведь для роста стволов и веток нужно много строительного материала, которым для растений служит углерод, в том числе из углекислого газа.

И вот еще что. На протяжении целых геологических эпох (это сотни миллионов лет) деревья поглощали и связывали в себе углерод. Отмирая, они постепенно превращались в уголь. Нефть, скорее всего, тоже образовалась из отмерших растений, а также микроорганизмов. Получается, что ископаемые залежи этих источников энергии одновременно являются гигантскими хранилищами СО2. Значительную часть его запасов, накопленных за огромный промежуток времени, человечество высвободило за каких-то 170 лет, минувших с начала индустриальной эпохи. Природа не может справиться со столь интенсивным высвобождением СО2, накопившимся за сотни миллионов лет. Вот и вышло, что в атмосфере образовался переизбыток углекислоты, которая вместе с другими парниковыми газами задерживает гораздо больше тепла, чем это было в доиндустриальные времена. В результате начались нынешние изменения климата. Большая скорость этих процессов является серьезной проблемой.

— Известно, насколько увеличилась концентрация углекислого газа после начала индустриальной эпохи?

— Да, примерно на 60 процентов. Вот конкретные цифры: перед началом индустриальной революции содержание этих газов в атмосфере составляло 260 ppm (это единица измерения концентрации), а сейчас — 415 ppm. Пока климат отреагировал на это не сильно — он по инерции сохраняет стабильность. Однако если интенсивный рост выбросов СО2 и подобных газов продолжится, то стабильность сменится климатическим хаосом.

— Рост выбросов углекислого газа продолжается?

— К сожалению, да. С 2010 по 2017 год в атмосферу было выпущено человечеством столько СО2, сколько за весь предыдущий период индустриальной революции. Причина в том, что человечество потребляет все больше и больше энергии. А основным ее источником по-прежнему является сжигание углеводородов, то есть ископаемых угля, нефти и газа.

Особенностью нынешнего времени также является то, что Мировой океан, поглощавший все эти 170 лет избыточное тепло из атмосферы, начинает его отдавать. Это еще более усиливает воздействие глобального потепления на климат планеты.

— На сколько градусов увеличится температура на Земле к концу столетия?

— Стоит стратегическая задача, чтобы это увеличение не превысило полутора градусов. В противном случае всему живому на Земле грозят колоссальные потрясения — жуткая жара, засухи, разрушительные стихии и многие другие катаклизмы.

Заметьте, что во времена малых ледниковых периодов (последний из них продолжался примерно с 1400 до 1850 года), когда наступало небольшое похолодание климата, колебание уровня парниковых газов было в пределах 0,2—0,6 градуса. А вот после начала индустриальной эпохи температура на планете уже выросла больше чем на один градус, в Арктике — на целых пять-шесть градусов.

Напомним, 2019 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе и в Украине, а в Киеве было побито 36 температурных рекордов: аномально теплыми были все 12 месяцев.



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