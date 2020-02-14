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Мир

Загадочное безглазое существо нашли на пляже в Мексике (фото)

11:03 14 февраля 2020 464
Странное существо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как на берег в Шотландии вынесло нечто, похожее на останки лох-несского чудовища, стало известно, что на популярном пляже недалеко от мексиканского курорта Пуэрто-Вальярта обнаружили странное существо, которое пока никому не удается опознать. Оно напоминает дельфина — только без глаз и плавников, да и зубы у него выглядят по-другому и больше похожи на клыки. Хвост таинственного монстра похож на хвост угря.

Как пишет издание The Sun, местные рыбаки считают, что это создание может обитать в темных глубинах Тихого океана — там, где зрение ни к чему. Чудовище произвело фурор в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появилось видео загадочного морского монстра — эксперты пояснили, что это такое.

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