Тройное ДТП: в Одессе перевернулась пожарная машина (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 14 февраля, в Малиновском районе Одессы произошла авария с участием трех автомобилей. В результате опрокинулся пожарная машина. По словам очевидцев, на перекрестке улиц Балковской и Дальницкой столкнулись две иномарки — Mitsubishi Mirage с Audi A4, а затем и спецавтомобиль ГСЧС. Ранее в Одессе по вине сотрудника полиции произошло кровавое ДТП.

«Пожарная машина, которая стремилась избежать столкновения, перевернулась на бок. Слава Богу, обошлось, вроде бы, без человеческих жертв», — рассказывают свидетели ЧП 14 февраля.

На этом участке оживленной дороги образовалась пробка, движение транспорта затруднено.

В управлении патрульной полиции данный факт подтверждают, уточняя, что авария случилась на регулируемом перекрестке. В настоящее время выясняются все обстоятельства, устанавливается, кто именно стал «первоисточником» тройного ДТП.

А вот тройное ДТП в Киеве, о котором ранее сообщали «ФАКТЫ», закончилось трагедией. ном ДТП в Киеве. Корреспондент «ФАКТОВ» сделал фото с места страшной аварии.

Также «ФАКТЫ» сообщали подробности кровавого ДТП в Одессе, виновником которого стал сотрудник полиции. В аварии просто чудом уцелел ребенок — он был с мужчиной и женщиной, которых сбил полицейский.

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