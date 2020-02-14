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В Днепре проучили водителя, обидевшего ветерана с инвалидностью (фото)
В Днепре участники боевых действий на Донбассе проучили водителя маршрутного такси, который отказал в льготном проезде ветерану с инвалидностью.
Об этом сообщает «Позывной Колым», публикующий в социальных сетях акцию ветеранов, которые заняли все места в маршрутном такси, показав удостоверения участников боевых действий.
«За дело взялись братья по оружию и наведались к перевозчику. Провели беседы с водителями маршруток», — говорится в комментарии фото.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», водителя в Днепре отстранили от работы на время проведения проверки, а автопредприяти разыскивает свидетелей инцидента, чтобы разобраться в ситуации.
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