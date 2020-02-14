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Дело Шеремета: суд принял решение по Яне Дугарь
Киевский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения, избранной подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь. Напомним, 5 февраля Печерский районный суд Киева решил, что она должна находиться под ночным домашним арестом по месту несения службы.
Таким образом, Дугарь не сможет покидать территорию воинской части в Днепропетровской области, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или же для участия в следственных действиях.
Как сообщает УНИАН, суд также отказал в удовлетворении ходатайства народных депутатов и активистов о взятии Дугарь на поруки.
Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайство детского хирурга Юлии Кузьменко об изменении ее меры пресечения.
Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил с неожиданным заявлением о недостаточности улик в отношении подозреваемых в убийстве журналиста.
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