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Украина

Дело Шеремета: суд принял решение по Яне Дугарь

13:53 14 февраля 2020 310
Яна Дугарь в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения, избранной подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь. Напомним, 5 февраля Печерский районный суд Киева решил, что она должна находиться под ночным домашним арестом по месту несения службы.

Таким образом, Дугарь не сможет покидать территорию воинской части в Днепропетровской области, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или же для участия в следственных действиях.

Как сообщает УНИАН, суд также отказал в удовлетворении ходатайства народных депутатов и активистов о взятии Дугарь на поруки.

Сегодня же суд должен рассмотреть ходатайство детского хирурга Юлии Кузьменко об изменении ее меры пресечения.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил с неожиданным заявлением о недостаточности улик в отношении подозреваемых в убийстве журналиста.

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