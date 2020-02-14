Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

Среда, 19 февраля, — не тот день, когда можно надеяться на успех в финансовых делах.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Вас ждет день серьезных перемен и значительных корректировок в отношениях с партнерами и руководством.

Телец

Снижение запаса жизненных сил будет основанием для ухудшения самочувствия и рассеянности.

Близнецы

Не афишируйте направление своих действий. Сохранив планы в секрете, вы только выиграете.

Рак

Не стоит полагаться на друзей и родственников: они не склонны твердо держать свое слово и могут вообще уклониться от общения с вами.

Лев

Слушайте свой внутренний голос. Это лучший способ избежать возможных неприятностей.

Дева

Совет звезд: не спешите тратиться на вещи и услуги: завтра вы можете в них разочароваться.

Весы

День обещает размеренное течение событий, ровное и гармоничное настроение.

Скорпион

Не стоит в этот день подводить итоги, принимать важные решения, вступать в брак.

Стрелец

День будет достаточно трудный, поэтому постарайтесь приготовиться ко всему заранее.

Козерог

Вам придется решать не очень приятные вопросы, связанные с финансами и обеспечением комфорта своим домашним.

Водолей

Этот день может положить начало новому этапу вашей карьеры. Не бойтесь браться за решение нестандартных задач.

Рыбы

Возможно начало служебного романа, который окажется во всех отношениях полезным.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых строптивых знаках зодиака.

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