Шик и блеск: названы самые стильные знаки зодиака

Стиль жизни

За модой, которая меняется — без преувеличения! — ежедневно, практически невозможно не только угнаться, но и уследить. Тем не менее среди нас есть люди, которые всегда умудряются выглядеть на все сто, потому что это качество дано им по праву рождения: они появились на свет под «модной» звездой. О том, какие знаки зодиака считаются самыми стильными, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова (ранее она назвала самые успешные знаки зодиака).

— Самыми стильными, как правило, являются знаки, у которых гипертрофированное чувство прекрасного, — считает Людмила. — Поэтому на первое место в рейтинге, бесспорно, нужно поставить самый эстетичный знак зодиака — Весы. Таким — благотворным — образом на него влияет планета-покровитель, Венера. Его представители обожают все красивое — вы часто можете застать их в концертном зале, где они с упоением будут слушать классическую музыку, или на берегу моря, там они придут в восторг от завораживающего их пейзажа. То, мимо чего представители других знаков пройдут без какой-либо реакции, например, упавшего на асфальт желтого листа или покрывшегося цветами куста шиповника, Весы приведут в эстетический экстаз.

Стоит ли удивляться, что такие люди обладают безупречным вкусом, который позволяет им одеваться стильно и, что немаловажно, уместно, то есть соответственно обстановке, в которой они находятся. Представители этого знака никогда не наденут утром на работу бриллианты и туфли на шпильке запредельной высоты и не придут в оперный театр в джинсах и свитере. Они понимают, что будут выглядеть смешно. Свойственно им и качество, которое героиня Лии Ахеджаковой из «Служебного романа» называла «комбинаторностью»: они умеют миксовать самые, казалось бы, несовместимые вещи так, что выглядят в них настоящей иконой стиля.

— Кто находится на втором месте в рейтинге самых стильных знаков зодиака?

— Телец. У представителей знака есть дар, позволяющий им из многочисленных вариантов подбирать вещи, которые им идут. Вы никогда не встретите Тельца в вещи, которая сидит на нем, как седло на корове. Они всегда выглядят безукоризненно. Одеваясь в самых разных стилях, Тельцы все-таки отдают предпочтение классике, из-за чего могут выглядеть слегка консервативно, но не старомодно — представители этого знака всегда современны. Единственная слабость, которая может нарушить идеальный образ Тельца, — его страсть к роскоши: кричащая о своей цене вещь будет выбиваться из единого стиля, но тут уж представители знака не властны над собой.

— На третьем месте…

— …знак Льва. Эти царственные особы и выглядеть должны соответственно — с шиком и блеском. К счастью, это не значит, что они одеваются во все яркое и блестящее — пошлость и вульгарность им не присуща. И при этом вы никогда не пропустите их в толпе. Не заметить представителей этого знака просто невозможно. Классику в своем образе они непостижимым образом умудряются соединять с авангардными вещами, благодаря чему выглядят так, будто бы только что сошли с обложки модного журнала.

В выборе нарядов Львы почти не полагаются на свой вкус и интуицию, хотя они у них хорошо развиты. Но представители знака считают необходимым сверять собственные представления о стиле с модными трендами, поэтому их часто можно увидеть в первых рядах на модных показах, и они читают соответствующие статьи в женских журналах. А еще Львы — и особенно Львицы — никогда не экономят на одежде и обуви: за понравившуюся им вещь они могут отдать последние деньги. Потом, возможно, им придется до зарплаты сидеть на овсянке, зато на первом же после покупки мероприятии они будут выглядеть лучше всех.

— Кто не уступает Львам в плане стиля?

— Знак Близнецов. Его представители рождаются с ощущением моды и хорошим вкусом. Чтобы понять, что сегодня носят, им совершенно не обязательно листать модные журналы и посещать сайты по стилю, они и так это знают. В магазине они безошибочно снимут с кронштейна вешалку с вещью, которая будут сидеть на них, как вторая кожа. В своем коллективе они пользуются репутацией «первых модников», ими восхищаются, им пытаются подражать.

Единственным недостатком представителей знака Близнецов является отсутствие чувства меры. Во время шопинга, где бы он ни проходил — в Париже, Милане или в их родном городе, — они не могут остановиться и скупают все, что им понравилось. В результате Близнецы просто не успевают носить все, что приобрели, да и с хранением вещей возникают проблемы — их аппетитов не выдержит ни одна гардеробная.

— Кто завершает рейтинг самых стильных?

— Знак Рыб. Секрет их стиля — в богатом воображении, который они используют при создании новых стильных образов. Тем, кто этим качеством не обладает, и в голову не придет миксовать предметы туалета так, как это делают Рыбы. Но они всегда выглядят идеально, а победителей, как известно, не судят. Представители знака не склонны использовать последние «писки» моды, предпочитая то, что уже проверено временем и людьми, поэтому ничего экстраординарного вы на Рыбах не увидите, зато и смешно они никогда не выглядят. Они также ратуют за естественную красоту — как в макияже, так и в одежде. Цвета Рыбы предпочитают неяркие, пастельные, а силуэты — повторяющие линии тела и, надо признать, им это очень идет.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Людмила Булгакова рассказала о том, какие знаки являются самыми эгоистичными.

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