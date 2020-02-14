Давят со всех сторон: Лукашенко раскрыл план Путина по захвату Беларуси

Мир

Граждане Беларуси никогда не согласятся на вхождение своей страны в состав России. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского картонного комбината 14 февраля. Напомним, ранее Минюст Беларуси даже предложил «дерусифицировать» герб страны.

Он признал, что испытывает большое давление со стороны Москвы, причем как в политической, так и в экономической сферах.

«Нам говорят: мы разные страны — намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией?», — возмутился Лукашенко, которого цитирует государственное агентство Белта.

Лукашенко отметил, что Россия запрещает показывать продукцию на выставках.

«Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? — засомневался он. — Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен», — отметил он.

По словам Лукашенко, он получает письма от многих россиян, предостерегающих его от интеграции, которую в России видят как поглощение.

Также он отверг версии о том, что Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Беларуси, отметив, что даже если такие идеи и были, то в Минске их бы не допустили, поскольку ценят свою независимость.

«Вопрос независимости — это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем — не волнуйтесь. Ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам», — поставил точку президент Беларуси.

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заметил ухудшение отношений президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. А военные не исключили, что Беларусь может стать одним из российских плацдармов для вторжения российских войск в нашу страну.

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