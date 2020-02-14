Происшествия

В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух женщин (фото 18+)

В Харькове на пешеходном переходе произошло ДТП, ставшее смертельным сразу для двух женщин. Напомним, во Львове утром 14 февраля дворника сбили два автомобиля.

ДТП произошло на пересечении улиц Ландау и Киргизской.

По свидетельству очевидцев, перед пешеходным переходом авто не тормозило. К тому же переход, на котором регулярно происходят ДТП, до сих пор не оборудован светофором.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Энергодаре (Запорожская область) подвыпивший водитель сбил на пешеходном переходе женщину с детской коляской. Ребенок выжил. В сети появилось видео

Фото Харьков 1654

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