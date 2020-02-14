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В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух женщин (фото 18+)
В Харькове на пешеходном переходе произошло ДТП, ставшее смертельным сразу для двух женщин. Напомним, во Львове утром 14 февраля дворника сбили два автомобиля.
ДТП произошло на пересечении улиц Ландау и Киргизской.
По свидетельству очевидцев, перед пешеходным переходом авто не тормозило. К тому же переход, на котором регулярно происходят ДТП, до сих пор не оборудован светофором.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Энергодаре (Запорожская область) подвыпивший водитель сбил на пешеходном переходе женщину с детской коляской. Ребенок выжил. В сети появилось видео
Фото Харьков 1654
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