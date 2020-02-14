Происшествия

Мужчина убил тещу и спрятал тело в подвале: первые детали жуткого происшествия в Киеве (фото, видео)

В пятницу, 14 февраля, в Киеве мужчина зверски убил свою тещу и решил спрятать ее тело в подвале дома, расчленив его и положив в мешок. Напомним, неделю назад в одном из сел Снигиревского района Николаевской области муж убил свою жену и сам повесился.

Инцидент в столице произошел в многоэтажном доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3. Мужчину со странным серым мешком заметил сосед, который и проверил его содержимое. Когда он увидел следы крови и голову человека, сразу позвонил в полицию.

Как сообщает «Информатор», страшную находку мужчина увидел около 15:30. По его словам, после того, как сосед оставил мешок в подвале, он вернулся в свою квартиру.

Полицейские задержали подозреваемого у него дома. По предварительным данным, убитой оказалась его теща, у которой сегодня был день рождения.

На месте работали криминалисты и кинологи. Подробности устанавливаются.

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