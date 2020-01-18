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Мужчина убил двух человек на похоронах в Кривом Роге: детали жуткого происшествия (фото)
В субботу, 18 января, в Кривом Роге мужчина, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере, совершил двойное убийство. Напомним, два дня назад на улице застрелили директора кладбища в Харькове.
Как сообщает «Первый городской», убийство в Кривом Роге произошло в Центрально-Городском районе на улице Ингульская.
44-летний мужчина совершил преступление в результате помутнения рассудка. Известно, что в этот день во дворе, где он проживает, хоронили его родственника. По неизвестным причинам, буйный горожанин убил дядю и сестру. О происшествии в полицию сообщили соседи.
На месте работали сотрудники Криворожского отдела полиции, патрульные и наряд полиции особого назначения. Мужчина бросался на правоохранителей с ножом. Его задержали. Ранее его видели в агрессивном неадекватном состоянии.
Ранее «ФАКТЫ» писали о неадекватном жителе Запорожья, который бросался с ножом на продавца магазина и ранил его.
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