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Происшествия

Мужчина убил двух человек на похоронах в Кривом Роге: детали жуткого происшествия (фото)

18:50 18 января 2020 802
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 18 января, в Кривом Роге мужчина, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере, совершил двойное убийство. Напомним, два дня назад на улице застрелили директора кладбища в Харькове.

Как сообщает «Первый городской», убийство в Кривом Роге произошло в Центрально-Городском районе на улице Ингульская.

44-летний мужчина совершил преступление в результате помутнения рассудка. Известно, что в этот день во дворе, где он проживает, хоронили его родственника. По неизвестным причинам, буйный горожанин убил дядю и сестру. О происшествии в полицию сообщили соседи.

На месте работали сотрудники Криворожского отдела полиции, патрульные и наряд полиции особого назначения. Мужчина бросался на правоохранителей с ножом. Его задержали. Ранее его видели в агрессивном неадекватном состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неадекватном жителе Запорожья, который бросался с ножом на продавца магазина и ранил его.

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