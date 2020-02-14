Украина

Доклад о 12 шагах для достижения мира в Украине исчез с сайта Мюнхенской конференции

Доклад по Украине и Донбассу, который называется «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», подготовленный группой экспертов и представленный на Мюнхенской конференции по безопасности, больше недоступен на сайте конференции.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что документ был подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, которые назвали его представляющим «российскую точку зрения».

По мнению американских дипломатов и экспертов, документ резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной. Отмечается, что обнародованный документ описывает решения проблемы в «дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать».

«Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров евроатлантической безопасности — если будут добросовестно реализованы всеми сторонами — являются конструктивными и могут служить как меры по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которые испытывает население оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными, особо две повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации», — говорится в заявлении, размещенном на сайте Atlantic Council.

Это заявление подписали частности Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александер Вершбоу.

Напомним, за несколько дней до начала Мюнхенской конференции по безопасности аналитики с мировым именем опубликовали отчет о безопасности в мире. Украина замыкает топ-10 конфликтов, за которыми необходимо наблюдать в текущем году. В списке также значатся Афганистан, Йемен и Эфиопия, Буркина-Фасо, Ливия, ситуация между США, Израилем, Ираном в районе Персидского залива, отношения между США и Северной Кореей, ситуация в Кашмире и Венесуэле.

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