На Мюнхенской конференции представили документ по Донбассу: что предложили

Украина

Участники Мюнхенской конференции по безопасности, которая начала работу в пятницу, 14 февраля, приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали шаги для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. Напомним, в отчете о безопасности в мире военный конфликт на Донбассе попал в топ-10 главных конфликтов по всему миру.



О шагах, необходимых для завершения конфликта на востоке Украины, сообщается на сайте конференции, передает «Корреспондент».



Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители РФ покинули комиссию несколько лет назад.



Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне «нормандской четверки» (предлагается расширить темы переговоров и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).



Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).



Шаг 4. Розыск пропавших без вести.



Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.



Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.



Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ — соответственно с иным налогообложением).



Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на «мюнхенскую инициативу», то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).



Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. (Сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).



Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.



Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов, в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.



Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

Стоит отметить, что одним из авторов инициативы является бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.



Напомним, Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира.



Как сообщали «ФАКТЫ», ранее планировалось провести в рамках Мюнхенской конференции встречу министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, которая бы стала подготовкой к новому саммиту «нормандской четверки» в Берлине в апреле текущего года. Как позже стало известно, в Мюнхене не будут встречаться главы иностранных ведомств названных государств, что ставит под угрозу проведение нового саммита.

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