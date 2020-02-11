Интерес к Украине угасает: война на Донбассе заняла последнее место в топ-10 мировых конфликтов

Украина

За несколько дней до начала Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля, аналитики с мировым именем опубликовали отчет о безопасности в мире.

Как сообщает «Европейская правда», отчет включает рейтинг 10 конфликтов в мире, за которыми необходимо наблюдать в текущем году.

В 2019 году Украина занимала в нем девятое место с тезисом о том, что конфликт на Донбассе продолжает тлеть, и нет шансов на завершение. В этом году военный конфликт на Донбассе попал в топ-10 главных конфликтов по всему миру, но опустился на одну ступеньку ниже.

Несмотря на некую усталость Запада от Украины, общая оценка путинизма не изменилась. Россию продолжают считать «наиболее актуальным вызовом для Запада».

Первым в топ-10 конфликтов значится Афганистан. Далее идет Йемен и Эфиопия, Буркина-Фасо, Ливия, ситуация между США, Израилем, Ираном в районе Персидского залива, отношения между США и Северной Кореей, ситуация в Кашмире и Венесуэле.

Издание утверждает, что с начала оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе внимание к Украине не было таким низким, как сейчас. В 2018 году Украину в отчете упоминали 12 раз, а в 2019 — 35 раз.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский заявил, что на последней встрече в «нормандском формате», которая прошла в Париже в декабре прошлого года, президент России Владимир Путин понял, что нужно закончить войну на Донбассе.

Между тем, по мнению экспертов, сейчас в Украине все движется в сторону замороженного конфликта, который Киев не может решить военным путем, а Россия, не собирается отказываться от своих имперских амбиций.

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