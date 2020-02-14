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"Ждем иск, он многое прояснит: "Схемы" ответили на угрозы Офиса Зеленского из-за сюжета про Оман
Журналисты программы «Схемы», которые опубликовали сюжет об отпуске президента Зеленского в Омане, во время которого он якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, обвинили Офис президента в дискредитации, давлении и вмешательстве в дела редакции.
Они также заявили, что в ОП публично угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на «темную» историю с президентским отпуском, которую пресс-служба главы государства неоднократно представляла неоднозначно, передергивая и замалчивая отдельные факты.
Журналисты заявили, что ожидают иск, по которому надеются понять, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой.
«Государство действительно финансирует Общественное вещание. Государство — то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретному президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить», — цитирует заявление журналистов «Радио Свобода».
Напомним, в ОП заявили, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Зеленского с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, не соответствует действительности. Офис президента назвал выводы журналистов манипуляцией общественным мнением, потребовал опровержения сведений и извинений.
Как сообщали «ФАКТЫ», возможную встречу Зеленского с Патрушевым в Омане бурно обсудили в соцсетях.
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