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В Кремле рассказали свою версию разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина прокомментировали в Кремле, подчеркнув, что инициатива исходила от украинской стороны.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время беседы были обсуждены «различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта».
Пресс-служба российского президента подчеркнула, что Путин «акцентировал важность полной и безусловной реализации минского „Комплекса мер“ и решений, принятых на саммитах в „нормандском формате“, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года».
Глава Кремля якобы прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.
В разговоре двух президентов были затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.
Обсуждался вопрос обмена удерживаемыми лицами — стороны готовы продолжить работу в этом направлении.
Говорится, что Путин напомнил о предстоящем 75-летии победы на фашизмом, вкладе всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указал «на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны».
Напомним, перед этим Зеленский разговаривал с Путиным по телефону после «большого обмена». Темой беседы стало взаимное освобождение удерживаемых лиц, состоявшееся 29 декабря 2019 года, а также заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.
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