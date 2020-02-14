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Политика

Зеленский снова общался с Путиным: о чем говорили

15:05 14 февраля 2020 197
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе главы украинского государства.

Во время разговора лидеры двух стран обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 в Париже.

Кроме того, обсуждались вопросы подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

Отдельным блоком было обсуждение освобождения удерживаемых украинцев, которые находятся в ОРДЛО, оккупированном Крыму, а также в России.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей», — говорится в сообщении ОП.

Напомним, первая встреча Зеленского с Путиным прошла в Париже в рамках «нормандского формата». По мнению политолога Олега Саакяна, она стала важным уроком для главы украинского государства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что якобы планировалась встреча Зеленского и Путина в Израиле в январе этого года, но она не состоялась.

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