Политика

Зеленский созвонился с Путиным: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел первый после «Большого обмена-2019» телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Темой беседы стало взаимное освобождение удерживаемых лиц, состоявшееся 29 декабря 2019 года, а также заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

Как сообщает Офис президента, главы государств договорились «немедленно» перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в т.ч. крымчан), которые находятся в Крыму и на территории РФ, и россиян, задержанных в Украине.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков признал, что Путин применил свое «влияние» на лидеров самопровозглашенных «ЛДНР», чтобы обмен стал возможен.

Также стало известно, что Зеленский не попал в число лидеров иностранных государств, которых Путин поздравил с новогодними праздниками.



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