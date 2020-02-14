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Сретение Господне 2020: самые красивые поздравления в стихах и прозе
В субботу, 15 февраля, отмечают Сретение Господне — один из двунадесятых праздников. Если вы еще не поздравили друзей и родственников — самое время сделать это.
А «ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.
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Пусть праздник приносит,
В дом мир и покой.
Пусть счастьем и радостью,
Душу наполнит.
Божественный отблеск
Зажженной свечи,
Отгонит все печали и невзгоды.
Пусть светит он ярко
На жизненном пути,
Благословляю я Вас на долгие годы.
***
Пусть после встречи с Богом
Ваш взор добрее станет,
Дел добрых будет много,
И счастье к вам пристанет.
Приятны будут встречи,
Не будет расставания,
Молитесь каждый вечер
За мир и понимание.
Не огорчайтесь попусту,
Гоните злость и грубости,
Тогда легко и попросту
Переживете трудности.
***
Сретение, Сретение,
Даруй нам настроение,
Даруй благословение,
И душу просвети!
Мы празднуем Сретение —
Иисуса в храм вхождение,
Молитвой чистой, радостной,
Мы праздник освятим!
Желаю люду славному,
Святому православному,
Чтоб чувством светлым, благостным
Наполнились сердца!
Дней христианских праведных,
Поступков только правильных,
Молитвой чтите искренней
Всевышнего Творца!
***
В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.
***
В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.
***
Со Сретением Господним поздравляю Вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!
Ранее мы писали о том, что нельзя делать в этот праздник.
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