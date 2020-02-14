24.31 / 24.53 26.34 / 26.70
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Сретение Господне 2020: самые красивые поздравления в стихах и прозе

6:42 15 февраля 2020 135
Сретение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 15 февраля, отмечают Сретение Господне — один из двунадесятых праздников. Если вы еще не поздравили друзей и родственников — самое время сделать это.

А «ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.

Читайте также: Лучшие поздравления со Сретением Господним и праздничные открытки

Сретение Господне

Пусть праздник приносит,
В дом мир и покой.
Пусть счастьем и радостью,
Душу наполнит.
Божественный отблеск
Зажженной свечи,
Отгонит все печали и невзгоды.
Пусть светит он ярко
На жизненном пути,
Благословляю я Вас на долгие годы.

Сретение Господне

***
Пусть после встречи с Богом
Ваш взор добрее станет,
Дел добрых будет много,
И счастье к вам пристанет.

Приятны будут встречи,
Не будет расставания,
Молитесь каждый вечер
За мир и понимание.

Не огорчайтесь попусту,
Гоните злость и грубости,
Тогда легко и попросту
Переживете трудности.

Сретение

***
Сретение, Сретение,
Даруй нам настроение,
Даруй благословение,
И душу просвети!

Мы празднуем Сретение —
Иисуса в храм вхождение,
Молитвой чистой, радостной,
Мы праздник освятим!

Желаю люду славному,
Святому православному,
Чтоб чувством светлым, благостным
Наполнились сердца!

Дней христианских праведных,
Поступков только правильных,
Молитвой чтите искренней
Всевышнего Творца!

Сретение

***
В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

Сретение

***
В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***
Со Сретением Господним поздравляю Вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

Ранее мы писали о том, что нельзя делать в этот праздник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Сретение Господне

Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

Икона Сретение

Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник

Коронавирус

Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер