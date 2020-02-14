Сретение Господне 2020: самые красивые поздравления в стихах и прозе

Общество и люди

В субботу, 15 февраля, отмечают Сретение Господне — один из двунадесятых праздников. Если вы еще не поздравили друзей и родственников — самое время сделать это.

А «ФАКТЫ» собрали для вас самые красивые поздравления.

Пусть праздник приносит,

В дом мир и покой.

Пусть счастьем и радостью,

Душу наполнит.

Божественный отблеск

Зажженной свечи,

Отгонит все печали и невзгоды.

Пусть светит он ярко

На жизненном пути,

Благословляю я Вас на долгие годы.

***

Пусть после встречи с Богом

Ваш взор добрее станет,

Дел добрых будет много,

И счастье к вам пристанет.

Приятны будут встречи,

Не будет расставания,

Молитесь каждый вечер

За мир и понимание.

Не огорчайтесь попусту,

Гоните злость и грубости,

Тогда легко и попросту

Переживете трудности.

***

Сретение, Сретение,

Даруй нам настроение,

Даруй благословение,

И душу просвети!

Мы празднуем Сретение —

Иисуса в храм вхождение,

Молитвой чистой, радостной,

Мы праздник освятим!

Желаю люду славному,

Святому православному,

Чтоб чувством светлым, благостным

Наполнились сердца!

Дней христианских праведных,

Поступков только правильных,

Молитвой чтите искренней

Всевышнего Творца!

***

В день Сретения Господнего хочу послать добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасаемых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***

Со Сретением Господним поздравляю Вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

Ранее мы писали о том, что нельзя делать в этот праздник.

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