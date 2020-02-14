Сретение Господне 2020: поздравления и открытки

Общество и люди

В субботу, 15 февраля, большой праздник — Сретение Господне.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

***

Со сретением Господнем,

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет Вам тогда.



***

Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.



***

Сегодня праздник — Сретение Господне.

День лучезарный, вдохновляющий и ясный,

Желаю от души — тепла, добра, здоровья,

Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.

Пусть жизнь Господь всегда оберегает,

А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.



***

Со Сретением Господним

Поздравляю от души.

Пусть поют над вами песни

Ангелы в ночной тиши.

Пусть счастливой жизнь лишь будет,

Мир живет пускай в сердцах,

Помогает пусть вам небо

Пусть во всех ваших делах.

Радости вам и достатка,

Понимания, добра,

Веры крепкой и терпения,

Кротости в душе, тепла.



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