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Общество и люди

Сретение Господне 2020: поздравления и открытки

15:50 14 февраля 2020 278
Сретение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 15 февраля, большой праздник — Сретение Господне.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки.

Сретение Господне

Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!

Сретение Господне

***
Со сретением Господнем,
Веры Вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет Вам тогда.

Сретение Господне
***
Со Сретением Господним
Я вас поздравляю.
Мира в душах ваших светлых
В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня
На вас Божия благодать,
Чтоб Его большую силу
Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,
Каждый счастлив чтобы был,
Свое сердце для молитвы
В день возвышенный открыл.

Сретение Господне
***
Сегодня праздник — Сретение Господне.
День лучезарный, вдохновляющий и ясный,
Желаю от души — тепла, добра, здоровья,
Сердце будет легким, жизнь — прекрасной.
Пусть жизнь Господь всегда оберегает,
А трудностей, печалей пусть в ней не бывает.

Сретение Господне
***
Со Сретением Господним
Поздравляю от души.
Пусть поют над вами песни
Ангелы в ночной тиши.

Пусть счастливой жизнь лишь будет,
Мир живет пускай в сердцах,
Помогает пусть вам небо
Пусть во всех ваших делах.

Радости вам и достатка,
Понимания, добра,
Веры крепкой и терпения,
Кротости в душе, тепла.

Сретение Господне
Также читайте прогноз погоды на Сретение Господне.

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