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Происшествия

В Луцке восьмилетняя девочка умерла от старости

21:44 14 февраля 2020 204
девочка
Инф. «ФАКТОВ»

На Волыне умерла 8-летняя девочка Анна Сакидон, у которой была болезнь преждевременного старения (прогерия, синдром Хатчинсона-Гилфорда). Напомним, в Украине такой болезнью страдает еще одна девочка — винничанка Ира Химич.

О смерти 8-летней волынянки сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко, передает «Вестник».

Анна Сакидон жила в селе Качин Камень-Каширского района. Ее биологический возраст соответствовал 70 годам. Страшная болезнь за каждый прожитый ребенком год причисляла ей 8 — 10 лет.

Редкую генную мутацию — синдром Хатчинсона-Гилфорда — еще называют прогерией (преждевременным старением) у детей. Больные прогерией основном имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа. Прогерия не лечится. Во время болезни тело изнашивается очень быстро. Преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы. Маленьких больных беспокоят болезни пожилых людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страдающей синдромом преждевременного старения девятилетней украинке Ире Химич, которая рисует прекрасные картины.

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