Мир

Нельзя быть красивой такой: аккаунт модели заблокировали на Tinder из-за "слишком привлекательных" фото

Приложение Tinder, в котором любят сидеть украинские нардерпы, снова оказалось в центре скандала из-за своей слишком жесткой политики относительно размещаемых снимков.

Так, 26-летняя модель из Лос-Анджелеса Холли Валентайн в разговоре с таблоидом Daily Mail пожаловалась на то, что ее аккаунт был заблокирован, хотя размещаемые в нем снимки не были слишком откровенными.

Также Холли предположила, что блокировка произошла из-за красивых фотографий, на которых она выглядит очень привлекательно — вероятно, строгие цензоры посчитали аккаунт фейковым.

«В сообщениях мне писали, что я ненастоящая и что девушка вроде меня не может быть в Tinder», — добавила она.

По словам американки, она зарегистрировалась на сайте знакомств, так как регулярно путешествует по миру и таким образом находит людей, с которыми можно встретиться. Валентайн утверждает, что даже заплатила за услугу, чтобы иметь возможность искать пользователей в других городах и странах.

Однако после того, как модель провела некоторое время в приложении и пообщалась с несколькими мужчинами, она столкнулась с блокировкой. Войти в аккаунт не удалось даже после переустановки приложения.

Девушка уверяет, что мужчины в Tinder посчитали ее слишком красивой и подумали, что это фейковая анкета.

По словам модели, после обращения в службу поддержки ей вернули всю сумму платной подписки, но не назвали причины отключения от сервиса.

Напомним, что в сентябре 2019 года британская модель, 26-летняя Джоди Вэстон (Jodie Weston), рассказала о своих самых неудачных свиданиях через Tinder. По ее словам, всего за две недели она сходила на три разных свидания, и каждое из них было ужасным.

Ранее «ФАКТЫ» получили эксклюзивное право на публикацию интервью с Эли Сейдманом — человеком, который возглавляет популярный сервис знакомств.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter