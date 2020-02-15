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Нельзя быть красивой такой: аккаунт модели заблокировали на Tinder из-за "слишком привлекательных" фото
Приложение Tinder, в котором любят сидеть украинские нардерпы, снова оказалось в центре скандала из-за своей слишком жесткой политики относительно размещаемых снимков.
Так, 26-летняя модель из Лос-Анджелеса Холли Валентайн в разговоре с таблоидом Daily Mail пожаловалась на то, что ее аккаунт был заблокирован, хотя размещаемые в нем снимки не были слишком откровенными.
Также Холли предположила, что блокировка произошла из-за красивых фотографий, на которых она выглядит очень привлекательно — вероятно, строгие цензоры посчитали аккаунт фейковым.
«В сообщениях мне писали, что я ненастоящая и что девушка вроде меня не может быть в Tinder», — добавила она.
По словам американки, она зарегистрировалась на сайте знакомств, так как регулярно путешествует по миру и таким образом находит людей, с которыми можно встретиться. Валентайн утверждает, что даже заплатила за услугу, чтобы иметь возможность искать пользователей в других городах и странах.
Однако после того, как модель провела некоторое время в приложении и пообщалась с несколькими мужчинами, она столкнулась с блокировкой. Войти в аккаунт не удалось даже после переустановки приложения.
Девушка уверяет, что мужчины в Tinder посчитали ее слишком красивой и подумали, что это фейковая анкета.
По словам модели, после обращения в службу поддержки ей вернули всю сумму платной подписки, но не назвали причины отключения от сервиса.
Напомним, что в сентябре 2019 года британская модель, 26-летняя Джоди Вэстон (Jodie Weston), рассказала о своих самых неудачных свиданиях через Tinder. По ее словам, всего за две недели она сходила на три разных свидания, и каждое из них было ужасным.
Ранее «ФАКТЫ» получили эксклюзивное право на публикацию интервью с Эли Сейдманом — человеком, который возглавляет популярный сервис знакомств.
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