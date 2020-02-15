Немецкие медики перечислили способы, помогающие похудеть женщинам после 50 лет

Мир

Не секрет, что с возрастом женщинам труднее держать вес, присущий стройной фигуре. Метаболизм становится вялым, усугубляется менопауза — организму не хватает ресурсов, чтобы активно участвовать во всех физиологических процессах. В целом в возрасте после 50 лет похудение дается гораздо сложнее, чем после 30-ти. Но что делать, если не получается сбросить вес даже во сне?

По мнению немецких медиков, даже после наступления 50-летия похудеть вполне реально. Об этом пишет немецкий журнал Freundin.

Опрошенные изданием эксперты назвали способы, которые помогут в этом.

Употреблять специи и пряности. Проведенные исследования показали: люди, которые добавляют кайенский перец в пищу, испытывают меньше тяги к сладкой, жирной пище. Дополняющие рацион специи и пряности стимулируют обменные процессы, что помогает сохранить или снизить вес, отмечают специалисты.

Есть как дети. Порой кажется, ребенку нужна вечность, чтобы он доел свою порцию. Медленная манера есть является одним из лучших способов поддерживать стройность, подчеркивают диетологи. Научно доказано, что пережевывание пищи не менее 30 секунд после каждого укуса вызывает ощущение сытости еще до того, как тарелка окончательно опустеет.

«Чувство сытости возникает только через определенное время. Долгое жевание помогает экономить калории и худеть», — подсказывают медики.

Регулярные упражнения. Не каждый вид спорта подходит для занятий в возрасте после 50 лет. Но плавание, пешие походы, прогулки, езда на велосипеде — это достаточно мягкие для организма нагрузки.

«Для похудения после 50 лет важно сосредоточиться на развитии мышечной массы, чтобы стимулировать обмен веществ. Даже небольшие, но регулярные движения могут помочь достичь цели», — пишет журнал.

Не считать калории. Практика показывает: выбирать здоровую, полезную пищу гораздо эффективнее, чем следить за ее калорийностью.

«Люди склонны использовать обработанные продукты. Но лучше избавиться от необходимости следить за калориями и выбирать цельные натуральные продукты», — уверены ученые.

Выключать телевизор. Еда перед телевизором заставляет человека потреблять на 13−25 процентов больше, так как внимание рассеивается и не сосредотачивается на еде. Для похудения важно принимать пищу без отвлекающих факторов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии создана диета, которая помогает сбросить пять килограммов в неделю.

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