Легкое похудение без диет: за ночь во сне можно сбросить до килограмма веса

Здоровье и медицина

Даже не верится, что все так просто: днем можно есть вкусности, а ночью худеть. Но известный невролог Татьяна Майкова, руководитель сети клиник «Головная боль», утверждает, что это правда. Она объясняет феномен похудения с точки зрения физиологии человека и тех древних механизмов, которые продолжают работать, несмотря на стремительные изменения в окружающей нас жизни. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о причинах возникновения хронической усталости и как избавиться от этого опасного состояния.

— Недавно прочла информацию о том, что достаточно настроить мозг на похудение и не понадобятся никакие диеты. Есть ли доля правды в таком утверждении?

— Безусловно. Но только доля. Если вы будете лежать на диване, есть булочки и думать о похудении, ничего не получится. Нужны определенные действия. Почему мы набираем вес? Чаще всего потому, что «заедаем» стресс. При этом под стрессом надо подразумевать прежде всего эмоциональное напряжение, переутомление, неправильный режим сна и бодрствования. На подобную ситуацию организм реагирует выбросом образующихся в мозге (в частности, в гипофизе) гормонов — адреналина и кортизола. Их излишек вызывает повышение уровня сахара в крови, а затем способствует его превращению в жировые клетки. Жир — источник энергии — накапливается, расценивая хронический стресс как постоянную опасность. Не вдаваясь в подробности, скажу, что именно из-за этого наши мышцы превращаются в жир, клетки печени трансформируются в жировую ткань и человек заболевает жировым гепатозом. К сожалению, все эти неприятности мы организовываем себе сами.

— Но представить себе жизнь без стрессов, тем более в большом городе, практически невозможно…

— Однако нам под силу хотя бы постараться оградить себя от «рукотворных» хронических стрессов. Как вы думаете, парень, который два часа до седьмого пота бегает в приличном темпе, слушая в наушниках ритмичную музыку, действует себе во благо или во вред? Сразу отвечу: такой стресс организму ни к чему. Полезны лишь умеренные физические нагрузки. Иначе мозг дает команду всем органам и системам делать запасы на черный день. Зато обычная ходьба, зарядка, плавание не являются стрессовыми ситуациями. Во время этих занятий энергия расходуется правильно, человек не набирает лишний вес.

Ежедневный бег до изнеможения может принести больше вреда, чем пользы

— А если он уже есть, как его сбросить? Поможет ли диета?

— Любая диета — это опять-таки стресс, как и голодание. Так вес может снизиться лишь временно. Лучше придерживаться правильного пищевого поведения, которое диктует мозг. Только к его «голосу» надо прислушиваться — есть регулярно, а не голодать. Ограничения касаются быстрых углеводов — сладостей, мучного. Приветствуется белковая пища (на усвоение белка мы тратим много энергии), а также овощи (их калорийность низкая).

— Что еще нужно делать, чтобы похудеть?

— Ложиться спать за час или два до полуночи, чтобы сбалансировать выработку гормонов, в том числе кортизола. Мы не раз говорили о пользе сна. Лишь напомню, что тот, кто регулярно недосыпает, рискует сбить свой «часовой механизм», а затем долго восстанавливать здоровье. Во время сна в комнате должно быть прохладно — оптимальная температура — плюс 18—19 градусов. Тогда, чтобы согреть тело, мы расходуем энергию и… худеем. Дыхание должно быть средней глубины. За ночь можно сбросить до килограмма. Не всем и не сразу это удается сделать. Но привычка придерживаться простых правил засыпания поможет обходиться без диет и всегда быть в хорошей форме.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», злоупотребление сладостями чревато не только избыточным весом, но и повышает риск рака.

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