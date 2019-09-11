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Легкое похудение без диет: за ночь во сне можно сбросить до килограмма веса
Даже не верится, что все так просто: днем можно есть вкусности, а ночью худеть. Но известный невролог Татьяна Майкова, руководитель сети клиник «Головная боль», утверждает, что это правда. Она объясняет феномен похудения с точки зрения физиологии человека и тех древних механизмов, которые продолжают работать, несмотря на стремительные изменения в окружающей нас жизни.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о причинах возникновения хронической усталости и как избавиться от этого опасного состояния.
— Недавно прочла информацию о том, что достаточно настроить мозг на похудение и не понадобятся никакие диеты. Есть ли доля правды в таком утверждении?
— Безусловно. Но только доля. Если вы будете лежать на диване, есть булочки и думать о похудении, ничего не получится. Нужны определенные действия. Почему мы набираем вес? Чаще всего потому, что «заедаем» стресс. При этом под стрессом надо подразумевать прежде всего эмоциональное напряжение, переутомление, неправильный режим сна и бодрствования. На подобную ситуацию организм реагирует выбросом образующихся в мозге (в частности, в гипофизе) гормонов — адреналина и кортизола. Их излишек вызывает повышение уровня сахара в крови, а затем способствует его превращению в жировые клетки. Жир — источник энергии — накапливается, расценивая хронический стресс как постоянную опасность. Не вдаваясь в подробности, скажу, что именно из-за этого наши мышцы превращаются в жир, клетки печени трансформируются в жировую ткань и человек заболевает жировым гепатозом. К сожалению, все эти неприятности мы организовываем себе сами.
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— Но представить себе жизнь без стрессов, тем более в большом городе, практически невозможно…
— Однако нам под силу хотя бы постараться оградить себя от «рукотворных» хронических стрессов. Как вы думаете, парень, который два часа до седьмого пота бегает в приличном темпе, слушая в наушниках ритмичную музыку, действует себе во благо или во вред? Сразу отвечу: такой стресс организму ни к чему. Полезны лишь умеренные физические нагрузки. Иначе мозг дает команду всем органам и системам делать запасы на черный день. Зато обычная ходьба, зарядка, плавание не являются стрессовыми ситуациями. Во время этих занятий энергия расходуется правильно, человек не набирает лишний вес.
— А если он уже есть, как его сбросить? Поможет ли диета?
— Любая диета — это опять-таки стресс, как и голодание. Так вес может снизиться лишь временно. Лучше придерживаться правильного пищевого поведения, которое диктует мозг. Только к его «голосу» надо прислушиваться — есть регулярно, а не голодать. Ограничения касаются быстрых углеводов — сладостей, мучного. Приветствуется белковая пища (на усвоение белка мы тратим много энергии), а также овощи (их калорийность низкая).
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— Что еще нужно делать, чтобы похудеть?
— Ложиться спать за час или два до полуночи, чтобы сбалансировать выработку гормонов, в том числе кортизола. Мы не раз говорили о пользе сна. Лишь напомню, что тот, кто регулярно недосыпает, рискует сбить свой «часовой механизм», а затем долго восстанавливать здоровье. Во время сна в комнате должно быть прохладно — оптимальная температура — плюс 18—19 градусов. Тогда, чтобы согреть тело, мы расходуем энергию и… худеем. Дыхание должно быть средней глубины. За ночь можно сбросить до килограмма. Не всем и не сразу это удается сделать. Но привычка придерживаться простых правил засыпания поможет обходиться без диет и всегда быть в хорошей форме.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», злоупотребление сладостями чревато не только избыточным весом, но и повышает риск рака.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?