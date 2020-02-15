Требовал 2,5 миллиона "отката": пособнику чиновника Секретариата Кабмина объявили о подозрении

Происшествия

Следователи Государственного бюро расследований, замглавы которого защищал в суде Януковича, сообщили о подозрении пособнику чиновника Секретариата Кабмина, который требовал 2,5 миллиона гривен «отката» за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ.

Об этом говорится в сообщении бюро.

«В ГБР сообщили о подозрении пособнику начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)», — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал и получил через пособника 2 миллиона гривен. «Откат» в сумме 2,5 миллиона гривен предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Чиновник, во избежание своего разоблачения, привлек к преступлению пособника, который организовал передачу взятки от бизнесмена.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 4 февраля сообщение о подозрении по факту получения неправомерной выгоды вручили председателю Черновицкого облсовета.

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