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Происшествия

Главу Черновицкого облсовета уличили в вымогательстве взятки в 400 тысяч долларов

19:54 4 февраля 2020 90
Взятка
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 4 февраля, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручил председателю Черновицкого облсовета сообщение о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Ранее удивительное рвение ради получения взятки показал киевский полицейский.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает, что в июле 2019 года чиновник попросил предпринимателя из Черновицкой области о 400 тысячах долларов за содействие при передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Правоохранители задокументировали, что с августа по октябрь 2019 года чиновник получил 180 тысяч долларов США.

САП также сообщила о подозрении частному предпринимателю, который давал взятку должностному лицу.

Ранее «ФАКТЫ» информировали, что в Одессе главе Фонда госимущества Украины предлагали взятку в размере 5 млн долларов.

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