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Замглавы ГБР Бабиков защищал Януковича по делам Майдана: опубликованы важные данные (видео)
Журналисты-расследователи опровергли заявление заместителя руководителя Госбюро расследований Александра Бабикова, который утверждал, что никогда не представлял интересы сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, что во время одной из пресс-конференции Александр Бабиков заявил, что «никогда не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана», и что не был знаком с беглым экс-президентом и никаких договорных отношений с ним не заключал".
Тем временем «Слідство.Інфо» выложило в сеть материалы, подтверждающие иную версию. Журналисты исследовали аудиозаписи судебных заседаний по делам Януковича, где, как утверждается, зафиксирована «активная защита экс-президента нынешним чиновником ГБР». «Его (Януковича. — Ред.) побег из страны он оправдывает тем, что жизни Януковича угрожает опасность. Бабиков утверждает, будто на Януковича и его охранника совершили нападение. Адвокаты даже инициировали уголовное производство против следователей Майдана, которые отказались признавать Януковича пострадавшим. Сейчас его расследует Госбюро, одним из руководителей которого является Бабиков», — говорится в сообщении.
Также журналисты ссылаются на заявление бывшего руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который рассказывал о других делах, в которых, по его словам, Бабиков представлял интересы Януковича. Это, в частности, о захвате государственной власти и так называемых «законах 16 января».
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