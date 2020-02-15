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Закончились маски: женщина решила спасаться от коронавируса в костюме жирафа (видео)

5:55 15 февраля 2020 31
В костюме жирафа
Инф. «ФАКТОВ»

Похоже, в партии «Слуга народа» были в чем-то правы, подозревая маркетологов производителей медицинских масок в причастности к раздуванию истерии по поводу эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

К примеру, в некоторых городах Поднебесной закончились медицинские маски, и цены на оставшиеся запасы взлетели до небес.

Не помогают при этом и репрессивный меры местных властей: когда дело идет о бешеной прибыли, торговцы становятся невероятно смелыми и идут на риск.

Кроме того, не всегда медицинские маски можно найти в торговой сети, так как многие магазины закрыты в связи с эпидемией.

Поэтому местные жители вынуждены самостоятельно искать спасательные средства.

Так, мисс Хэ нужно было отнести в больницу отцу лекарства, а маску она достать не смогла, поэтому и заявилась в госпиталь в надувном костюме жирафа, пишет Daily Star.

Можно только представить, как на нее смотрели прохожие на улице и пациенты в больнице.

Но еще больший шок китайцы, вероятно, испытали, когда мисс Хэ нужно было постирать костюм жирафа — за неимением маски она отправилась за покупками в костюме инопланетянина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР назвал число жертв коронавируса в Китае — 1523. В то же время 8096 человек смогли победить болезнь и выписались из больницы.

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