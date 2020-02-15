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В Днепре подростки задержали закладчиков наркотиков: фото юных героев
В четверг, 13 февраля, в Днепре двое подростков до приезда полиции удерживали двух мужчин, распространяющих наркотики. Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.
Сообщается, что около трех часов дня ребята заметили двух подозрительных неизвестных, которые возле одного из торговых центров города что-то прятали. Увидев у них слип-пакетики, парни решили самостоятельно «разобраться» с мужчинами. В это время охрана торгового центра, выяснив причину конфликта, вызвала полицейских.
Патрульные, прибыв на вызов, обнаружили у мужчин, которых задержали подростки, 40 слип-пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотики.
Задержанных доставили в участок.
А подросткам Рустаму и Максиму за проявленную смелость, отвагу и неравнодушие начальник управления патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный вручил благодарности и небольшие сувениры на память. Он отметил, что поступок ребят вызывает уважение и восхищение.
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