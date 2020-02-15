24.30 / 24.56 26.30 / 26.78
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре подростки задержали закладчиков наркотиков: фото юных героев

8:36 15 февраля 2020 281
подростки
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 13 февраля, в Днепре двое подростков до приезда полиции удерживали двух мужчин, распространяющих наркотики. Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что около трех часов дня ребята заметили двух подозрительных неизвестных, которые возле одного из торговых центров города что-то прятали. Увидев у них слип-пакетики, парни решили самостоятельно «разобраться» с мужчинами. В это время охрана торгового центра, выяснив причину конфликта, вызвала полицейских.

Патрульные, прибыв на вызов, обнаружили у мужчин, которых задержали подростки, 40 слип-пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотики.

Задержанных доставили в участок.

А подросткам Рустаму и Максиму за проявленную смелость, отвагу и неравнодушие начальник управления патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный вручил благодарности и небольшие сувениры на память. Он отметил, что поступок ребят вызывает уважение и восхищение.

«ФАКТЫ» писали о том, как школьники и подростки помогали задерживать воров. Так во Львове два 10-летних школьника помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков. А в Вознесенске Николаевской области подростки задержали грабителя, напавшего на пенсионерку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Сретение Господне

Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

Весна и Зима

Сретение Господне: что запрещено делать в этот день

Икона Сретение

Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер