В Днепре подростки задержали закладчиков наркотиков: фото юных героев

Происшествия

В четверг, 13 февраля, в Днепре двое подростков до приезда полиции удерживали двух мужчин, распространяющих наркотики. Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что около трех часов дня ребята заметили двух подозрительных неизвестных, которые возле одного из торговых центров города что-то прятали. Увидев у них слип-пакетики, парни решили самостоятельно «разобраться» с мужчинами. В это время охрана торгового центра, выяснив причину конфликта, вызвала полицейских.

Патрульные, прибыв на вызов, обнаружили у мужчин, которых задержали подростки, 40 слип-пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотики.

Задержанных доставили в участок.

А подросткам Рустаму и Максиму за проявленную смелость, отвагу и неравнодушие начальник управления патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный вручил благодарности и небольшие сувениры на память. Он отметил, что поступок ребят вызывает уважение и восхищение.

«ФАКТЫ» писали о том, как школьники и подростки помогали задерживать воров. Так во Львове два 10-летних школьника помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков. А в Вознесенске Николаевской области подростки задержали грабителя, напавшего на пенсионерку.



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