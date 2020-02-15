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Доллар будет падать: озвучен прогноз на новую неделю
Национальный банк Украины установил на 17 февраля 2020 года официальный курс на уровне 24,44 грн за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Это следует из данных, обнароддованных на сайте регулятора.
Так, официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на уровне: 24,447 грн за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составлял 24,4795 грн за 1 доллар.
Как рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, в ближайшее время гривня может укрепиться по отношению к доллару.
«Если на прошлой неделе снижение доллара в разных сегментах рынка составило 1,5−2%, то на текущей оно замедлилось до менее чем полпроцента. По сути, в течение недели доллар колебался в достаточно узком коридоре. Это говорит о том, что курс нащупал равновесие, хотя в ближайшее время некоторое укрепление гривни может быть продолжено», — сообщил он.
Так, в ближайшую неделю возможно незначительное снижение курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,4 грн», — прогнозирует Иосуб.
Более подробно о том, что ждет украинцев на валютном рынке в ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: Курс доллара вырос, а евро — упал: что происходит.
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