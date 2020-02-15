- 10:44 Российский биатлонист лишен золотой медали Олимпиады в Сочи
- 10:41 Портрет Зеленского повесили в лифте многоэтажки: реакция жителей попала на видео
- 10:33 Героем «Холостяка» стал владелец летной школы в США: что весной покажут по ТВ
- 10:28 Сретение Господне: главные приметы праздника
- 10:18 Коронавирус на лайнере Dimond Princess: США приняли важное решение по эвакуации
- 10:02 Украинец Михайлюк сыграл в матче всех звезд НБА
- 10:00 Доллар будет падать: озвучен прогноз на новую неделю
- 09:46 Киевлян предупредили о давках и задержках на станции метро "Майдан Незалежности": что важно знать
- 09:45 Гарсия – Фонсека: видео жесткого нокаута в чемпионском бою
- 09:24 Зеленскому подсказали, как ударить по российским военным в Крыму
- 09:22 Нацотбор на "Евровидение-2020": кто выступит во втором полуфинале
- 09:09 Робби Уильямс и его жена в День святого Валентина объявили о рождении четвертого ребенка
Украинец Михайлюк сыграл в матче всех звезд НБА (видео)
В пятницу, 14 февраля, в Чикаго прошел матч с участием восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Принял в нем участие и украинец Святослав Михайлюк, который стал всего вторым нашим соотечественником, удостоенным подобной чести — в 1997-м в таком же матче молодых дарований НБА принимал участие Виталий Потапенко, отыгравший в общей сложности десять лет в сильнейшей лиге мира.
По этому случаю клуб «Детройт Пистонз», за который выступает уроженец Черкасс, выпустил ролик, в котором Святослав предстает во всей красе.
Representing the World Team in the Rising Stars Challenge …— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 31, 2020
See what Svi can do. #DetroitBasketball pic.twitter.com/qsN4vjwVOO
Что касается самого поединка, то сборная США обыграла сборную мира, за которую выступал украинец, — 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26). Наш соотечественник провел на площадке в общей сложности 16 минут, за которые набрал 6 очков и сделал 4 подбора.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что центровой сборной Украины Алексей Лэнь перешел из «Атланты» в «Сакраменто».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!