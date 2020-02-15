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Спорт

Украинец Михайлюк сыграл в матче всех звезд НБА (видео)

10:02 15 февраля 2020 85
Святослав Михайлюк
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 14 февраля, в Чикаго прошел матч с участием восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Принял в нем участие и украинец Святослав Михайлюк, который стал всего вторым нашим соотечественником, удостоенным подобной чести — в 1997-м в таком же матче молодых дарований НБА принимал участие Виталий Потапенко, отыгравший в общей сложности десять лет в сильнейшей лиге мира.

По этому случаю клуб «Детройт Пистонз», за который выступает уроженец Черкасс, выпустил ролик, в котором Святослав предстает во всей красе.

Что касается самого поединка, то сборная США обыграла сборную мира, за которую выступал украинец, — 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26). Наш соотечественник провел на площадке в общей сложности 16 минут, за которые набрал 6 очков и сделал 4 подбора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что центровой сборной Украины Алексей Лэнь перешел из «Атланты» в «Сакраменто».

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