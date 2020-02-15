Украинец Михайлюк сыграл в матче всех звезд НБА (видео)

Спорт

В пятницу, 14 февраля, в Чикаго прошел матч с участием восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Принял в нем участие и украинец Святослав Михайлюк, который стал всего вторым нашим соотечественником, удостоенным подобной чести — в 1997-м в таком же матче молодых дарований НБА принимал участие Виталий Потапенко, отыгравший в общей сложности десять лет в сильнейшей лиге мира.

По этому случаю клуб «Детройт Пистонз», за который выступает уроженец Черкасс, выпустил ролик, в котором Святослав предстает во всей красе.

Representing the World Team in the Rising Stars Challenge …



See what Svi can do. #DetroitBasketball pic.twitter.com/qsN4vjwVOO — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 31, 2020

Что касается самого поединка, то сборная США обыграла сборную мира, за которую выступал украинец, — 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26). Наш соотечественник провел на площадке в общей сложности 16 минут, за которые набрал 6 очков и сделал 4 подбора.

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