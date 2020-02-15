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Коммерческий персонаж: известная журналистка ярко описала Ермака и сравнила его с Богданом
Известная украинская журналистка, главный редактор «Зеркала недели. Украина» (2011−2019) Юлия Мостовая указала на важные различия между бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и его сменщиком Андреем Ермаком. О них она написала в своей колонке «Какая разница» на ZN.UA.
По ее словам, Богдан — безудержный хам, а Ермак обучен манерам и маневрам.
«Богдан неправдоподобно открыт и честен в своих заявлениях по причине абсолютного безразличия к общественному мнению. Ермак, заявивший за день до отставки об отсутствии конфликта между ним и Богданом, публично лжет поразительно легко, и об этом стоит помнить», — написала она.
По мнению Мостовой, Богдан абсолютно нетерпим к любому проявлению коррупции, к которому он не имеет отношения, а Ермак — очень коммерческий персонаж, знающий толк в распределении долей.
«Оба Андрея испытывают отвращение к правилам. Но, если Богдан их ломал и крушил, то Ермак обтекал, стремясь не привлекать внимание к тихому слалому. Вся команда Зеленского стремится перенести в плоскость госуправления (включая Раду и Кабмин) бизнесовый принцип принятия решений. По их убеждению, чиновникам важен процесс, а им — результат. Некая доля правды в этом есть», — написала журналистка.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский принял отставку руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака.
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