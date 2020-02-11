Политика

Богдан подал в отставку: вскрылась важная деталь о смене главы ОП

Отставку бывшего руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Богдана официально подтвердили и прокомментировали в команде Зеленского. В Телеграм-канале ОП поблагодарили Богдана за работу и сообщили, что с 11 февраля ведомство возглавляет Андрей Ермак.

«Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди — важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

В ОП также выразили уверенность в том, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью.

Напомним, Андрей Богдан написал заявление об отставке после неприятной беседы с президентом Владимиром Зеленским. 11 февраля указом Зеленского Андрей Ермак назначен главой ОП.

После такого сенсационного назначения, появились предположения, что теперь президенты Украины и России стали ближе друг другу.



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